المالية النيابية: إنجاز 90% من فقرات قانون الأمن الغذائي

2022/04/26 | 16:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي، الثلاثاء، عن إنجاز 90% من فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "اللجنة المالية برئاسة حسن كريم الكعبي عقدت اليوم اجتماعاً تداولياً بحضور عدد من أعضائها، بشأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وأكد الكعبي "إنجاز 90% من فقرات القانون تمهيداً لاتمامه ورفعه للتصويت عليه"، مشيراً الى أن "القانون سيعطي أهدافه المرجوة".

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