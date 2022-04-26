عصائب اهل الحق: امريكا هي من تقف وراء عرقلة الاتفاقية الصينية وطريق الحرير

2022/04/26 | 17:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق، سالم العبادي، اليوم الثلاثاء، عن من يقف وراء عرقلة الاتفاقية الصينية ومشروع الحرير، مشيرا الى ان الاتفاقية الصينية قادرة على انعاش الاقتصاد العراقي.وقال العبادي في تصريح خاص لوكالة ايرث نيوز،: “بالتأكيد من يقف وراء عرقلة الاتفاقية الصينية العراقية ومشروع الحرير من خلال العراق بالدرجة الاساس […]

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