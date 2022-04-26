وزير الكهرباء يغادر الى ايران لبحث عدة قضايا بين البلدين منها اطلاقات الغاز

2022/04/26 | 17:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ غادر وزير الكهرباء، عادل كريم، اليوم الاثنين، الى ايران لبحث موضوعات اطلاقات الغاز والمستحقات الواجبة الدفع مع وزارتي الطاقة والنفط الايرانيتين.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الوزير ترأس وفداً وزارياً كبيراً متوجهاً الى طهران للقاء وزيري الطاقة والنفط الايرانيين، وسيعقد الوزير عدة اجتماعات مع الجانب الايراني لبحث موضوع اطلاقات الغاز […]

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