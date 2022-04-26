بين الثورة والثورة المضادة في الحرب الأوكرانية - امال الحسين

2022/04/26 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_الحسين إن الأحزاب الشيوعية اليوم جميعها يفتقد للعقيدة العسكرية مما يدل عن عدم تواجدها اليوم في الحرب الأوكرانية وغيرها من الحروب، فهل تبحث عن حلفاء سرياليين أم يعيش ضمن سرياليتها عن الخلاص بدون ممارسة عملية وأقصى العسكرية ؟ أعتقد أن الأحزاب الشيوعية بعد تأثير الحزب الشيوعي الروسي التحريفي من خروتشوف إلى غورباتشوف قد تم تحنيطها ووضعها في متاحف الإمبريالية.



وأعتقد أن بوتين ما هو بوطني ولا أممي ولا ......





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