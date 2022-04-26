2022/04/26 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_دوير من اين نبدأ الحديث عن ما بعد الحداثة؟وماذا نعني بها بالضبط؟وهل قراءة ما بعد الحداثة ومدخلاتها ضرورة لفهم وقاعنا المعاصر؟ س1: من أين نبدأ: غالبية المفكرين ينطلقون من الدراسات الثقافية، ولكننا هنا سنبدأ من المسارات الاقتصادية..



انطلاقا من فكرة مؤداها أن الناس ينسجون علاقاتهم الاجتماعية وتصوراتهم عن الأشياء وفقا لعلاقات الإنتاج.



ولذلك من الضروري ربط الاقتصاد بالثقافة..



وليس بالسياس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما بعد الحداثة (خريطة مبسطة ) 1-3 - محمد دوير) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما بعد الحداثة (خريطة مبسطة ) 1-3 - محمد دوير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).