العراق يستخدم الگيمر لتبليط الشوارع !!

2022/04/26 | 17:45 - المصدر: قناة التغيير

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والى الموصل اذ ناشد سكان منطقة قره قوين بالجانب الايسر من المدينة الجهات الحكومية بالتدخل ووضع حد لمهزلة الخدمات في مناطقهم فبعد انتظار لشارع معبد دام سبعة عشر عاما تفاجئوا بان التبليط يقلع بالأيادي فقط وسط غياب الرقابة على المشروع التي جعلت تنفيذه رديئا بهذا الشكل.

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