2022/04/26 | 17:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ناظم: مجلس الوزراء صوت على دعم البيت العراقي للإبداع بـ500 مليون دينار » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:40

واع/

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