أول تعليق من فراس الخطيب بعد تسميته مدرباً لزاخو

2022/04/26 | 17:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق المدرب السوري فراس الخطيب، على تسميته مدرباً لفريق كرة القدم بنادي زاخو.وقال الخطيب في مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي، “وافقت مباشرة على تدريب زاخو، والسبب في ذلك هو محبتي لهم ولأنني عشت معهم فترة قصيرة كلاعب”.وأضاف “نتمنى تحقيق شيء نفرح فيه الجمهور ونكون على قدر المسؤولية”، مبيناً ان “الادارة […]

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