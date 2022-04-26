مؤسس تويتر يدخل على خط

2022/04/26 | 17:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علَّق المؤسس الشريك لشركة تويتر، جاك دورسي، على استحواذ الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، على الشركة في صفقة بلغت 44 مليار دولار

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