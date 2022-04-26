مجلس الوزراء يخصص مبالغ مالية لدعم البيت العراقي للابداع ومعالجة شح المياه في ديالى

2022/04/26 | 17:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي: رئيس الوزراء أعلن إحباط القوات الأمنية هجمة إرهابية على بغداد بعملية نوعية ناظم: الكاظمي انتقد أمين بغداد لسوء الخدمات بالعاصمة ناظم: الكاظمي شدد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات التي تليق ببغداد وتأريخها ناظم: مجلس الوزراء صوت على تخصيص خمسة مليارات و750 مليون دينار لمعالجة شح المياه […]

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