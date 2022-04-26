زعيم كوريا الشمالية: سنعمل على تعزيز قوتنا النووية بأقصى سرعة

2022/04/26 | 18:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتكثيف تطوير بلاده للأسلحة النووية، خلال عرض عسكري في بيونغ يانغ جرى فيه استعراض أكثر أسلحة كوريا الشمالية تطورًا حتى الآن، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

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