العراق ينتظر خطوة ماكرون الأولى بعد فوزه

2022/04/26 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

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ماذا بعد فوز ماكرون ، تساؤل يترقب الشعب الفرنسي الإجابة عليه، ومثله تماما شعوب العالم العربي، سيما بعد أن أتقن الرئيس الفرنسي الفائز للمرة الثانية لعب دور الوسيط المتمكن في تهدئة المفات العالمية العالقة ومنها الأزمة الروسية والملف الأمني والسياسي في العراق ولبنان أيضا.

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