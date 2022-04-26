2022/04/26 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لمنع تكرار الخروقات الأمنية في المناطقِ الصحراوية انطلقت العمليات العسكرية في صحراء محافظة الانبار الغربية من عدة محاور وسط دعوات أهالي الانبار بتكثيف تلك العمليات العسكرية لإنهاء ملف التنظيم الذي أصبح معقدا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات العراقية تقتحم صحراء الأنبار بعملية عسكرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات العراقية تقتحم صحراء الأنبار بعملية عسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).