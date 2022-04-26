بماذا يخلط العجين هذا المخبز العراقي؟

2022/04/26 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

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مخبز في كربلاء يتحدى ارتفاع الاسعار والمواد الغذائية بزيادة ارغفة الخبر فهي تباع في المخابز الاخرى بنصف ما يعطيه، فعند شراءك بقيمة ألف دينار تحصل على ثمان ارغفه خبز وعند غيره والمخابز الاخرى اربعة او خمسة فقط.

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