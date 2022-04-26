توضيح من الرافدين بخصوص سلف المتقاعدين

2022/04/26 | 18:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن سلف المتقاعدين.

وذكر المصرف في بيان، أن "سلف المتقاعدين تصل الى 25 مليون دينار"، مبينا أن "التقديم على السلف يكون من خلال فروع المصرف حصرا".

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