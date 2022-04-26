وزير الكهرباء يغادر إلى طهران على رأس وفد وزاري كبير

2022/04/26 | 18:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توجه وزير الكهرباء عادل كريم، الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران بزيارة رسمية لبحث موضوعات إطلاقات الغاز.

وقال إعلام وزارة الكهرباء في بيان: "غادرنا قبل قليل وزير الكهرباء عادل كريم، مترئساً وفداً وزارياً كبيراً متوجهاً الى طهران، للقاء وزيري الطاقة والنفط الايرانيين".

وأضاف البيان، أن "الوزير سيعقد عدة اجتماعات مع الجانب الايراني لبحث موضوع اطلاقات الغاز وسداد المستحقات وضرورة الالتزام ببنود العقود والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".

وتابع، أن "الوزير يجري جولات وزيارات ماراثونية لجميع المحطات والخطوط الناقلة في جميع محافظات العراق، كما ويشرف بشكل مباشر على غرفة عمليات دائمة الانعقاد لمعالجة وتدعيم وتأهيل قطاع التوزيع بغية أن تسفر كل هذه المساعي والاستعدادات بزيادة ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين".

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