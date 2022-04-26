2022/04/26 | 18:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على مسؤول إحدى المفارز العسكرية لداعش بما يسمى قاطع ديالى. وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة استمرت لعدة ايام، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد الارهابيين البارزين والمكنى (ابوحاتم) والمطلوب وفق احكام المادة (4/ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابي لعمله ضمن ما يسمى مسؤول مفرزة عسكرية ومسؤول اوكار داعش قاطع ديالى".وأضافت، أنه "ومن خلال التحقيقات الاولية معه اعترف أن في نيته مع افراد مفرزته استهداف القوات الامنية المتواجدة في احدى نواحي محافظة ديالى".وأشارت إلى أن "عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص والقبض عليه في منطقة الدورة ضمن محافظة بغداد"، مبينة أنه "تم تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقة الاجراءات القانونية اللازمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مسؤول المفرزة العسكرية لداعش بما يسمى قاطع ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مسؤول المفرزة العسكرية لداعش بما يسمى قاطع ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).