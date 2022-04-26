2022/04/26 | 18:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشف المتحدث الرسمي باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت،اليوم الثلاثاء، أن البيت السني متجه نحوه الانقسام.، فيما حذر من ظهور جماعات مسلحة جديدة.وكتب الحويت في تدوينة على “تويتر”، تابعتها إيرث نيوز، أن “البيت السني متجه نحو الانقسام والأيام القادمة سوف تشهد المحافظات الغربية صراعات سياسية وعشائرية”.وأضاف، أن […]

ظهرت المقالة محذرا من ظهور جماعات مسلحة..



الحويت يكشف عن توجه البيت السني للانقسام أولاً على ايرث نيوز.

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