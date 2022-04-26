الإطاحة بـ

2022/04/26 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداطاحت وكالة الاستخبارات في بغداد، اليوم الثلاثاء، على الارهابي المكنى ابو حاتم مسؤول احد المفارز العسكرية واوكار داعش بمايسمى قاطع ديالى وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة استمرت لعدة ايام ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد الارهابيين البارزين و المكنى (ابوحاتم) والمطلوب وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائة لعصابات داعش الارهابي لعملة ضمن مايسمى مسؤول مفرزة عسكرية ومسؤول اوكار داعش قاطع ديالى".

واوضحت انه "من خلال التحقيقات الاولية معه اعترف ان في نيتة مع افراد مفرزتة استهداف القوات الامنية المتواجدة في احدى نواحي محافظة ديالى".

وتابعت "تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص والقبض عليه في منطقة الدورة ضمن محافظة بغداد، حيث تم تدوين اقوالة ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقة الاجراءات القانونية اللازمة".

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