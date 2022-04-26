الموارد المائية تواصل أعمال تأهيل محطة ضخ أسفل الخالص في ديالى

2022/04/26 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، مواصلتها بأعمال تأهيل محطة ضخ أسفل الخالص في ديالى.واوضحت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) "تواصل شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود وبأشراف الهيأة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة أعمال تأهيل محطة ضخ أسفل الخالص في محافظة ديالى".واوصحت "يتضمن العمل تأهيل أنابيب السحب والدفع في المحطة وإستبدال المتضررة منها ، إضافة إلى صيانة المضخات وتجهيزها بالمواد الإحتياطية لضمان ديمومة عملهاكما وتستمر بتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية وتأهيل أبنية المحطة".

وعلى صعيد متصل اعلنت الوزارة عن طريق الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة / مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى بأعمال تنفيذ مشروع تعزيز نهر ديالى بهدف إيصال المياه الى بساتين بعقوبة وبهرز وخرنابات .

واوضحت، ان "العمل يتضمن تطهير مبزل kn_18 من نبات القصب وإزالة الترسبات الطينية، إضافة إلى فتح الاختناقات وبطول 13 كم لتغذية نهر ديالى من نهر دجلة عن طريق محطة ضخ أسفل الخالص، مشيرا الى إنشاء ناظم صدري نظامي على المبزل وبتصريف 3م٣/ثا".

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