"100 دقيقة زمن المباراة" في مونديال قطر.. هل ينفذ الفيفا التعديل التاريخي؟

2022/04/26 | 18:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من أن الاتحاد نفسه نفى هذه الشائعات إلا أنّ ذلك لم يحُل دون استمرار انتشارها.

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