2022/04/26 | 18:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم مجلس الوزراء: القوات الأمنية أحبطت هجمة إرهابية على بغداد

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