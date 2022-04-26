ناظم: الكاظمي وجه بتشكيل لجنة لدعم الفلاحين ومواجهة شح المياه

2022/04/26 | 18:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناظم: الكاظمي وجه بتشكيل لجنة خاصة لدعم الفلاحين ومواجهة شح المياه

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