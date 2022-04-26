الموانئ تستقبل 5 سفن تجارية في ام قصر الشمالي

2022/04/26 | 18:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبلت وزارة النقل ممثلة بالشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الثلاثاء، خمس سفن تجارية بحمولات حاويات وسيارات ومواد متنوعة رست جميعها على ارصفة ميناء ام قصر الشمالي.وقال مدير عام الموانئ، فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بانسيابية عالية يستقبل ميناء ام قصر الشمالي سفن تجارية متنوعة البضائع والحمولات على مدار […]

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