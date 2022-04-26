واسط تخصص (عيدية) لشريحتين من الموظفين

2022/04/26 | 18:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، تخصيص مبلغ مئة ألف دينار عيدية لفئتين من الموظفين.

وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان، إنه "تم تخصيص مبلغ 100 الف عيدية لكل مهندس وفني يعمل في كافة المشاريع بالمحافظة".

وأضاف، أنه "تم تخصيص عيدية 100 الف لعقود تنمية الاقاليم الذين لم تصرف رواتبهم وفق قرار 315 والبالغ عددهم 600 موظف".

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