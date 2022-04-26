2022/04/26 | 18:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ زادت خسائر الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 3.1%، بينما انخفض المؤشر إس اند بي 500 نحو 1.8%.وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية قد تراجعت عند الفتح اليوم، حيث انتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى هذا الأسبوع ستوفر الدعم لسوق يهيمن عليها القلق من ارتفاع التضخم […]

ظهرت المقالة خسائر كبيرة في وول ستريت..



قلق من أرباح شركات التكنولوجيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خسائر كبيرة في وول ستريت.. قلق من أرباح شركات التكنولوجيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خسائر كبيرة في وول ستريت.. قلق من أرباح شركات التكنولوجيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).