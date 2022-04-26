2022/04/26 | 18:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، توجيها جديدا للأجهزة الأمنية يخص الأسعار، فيما شدد على ضرورة العمل الجاد من أجل تحسين إنتاج الطاقة الكهربائية.وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "على الوزارات التقيد بتنفيذ كل القرارات الحكومية، وأهمية التعاون المتكامل لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية منها والخدمية".ووجّه الكاظمي "الأجهزة الأمنية المختصة بمواصلة مراقبة الأسعار في الأسواق المحلية، وملاحقة المتلاعبين بقوت الشعب العراقي وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل"، مشيدا "بجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها وجاهزيتها في تحقيق انتصارات كبيرة على الخلايا الإرهابية، وسعيها لبسط الأمن في المناطق التي تنشط بها عصابات الإرهاب".ووجّه الكاظمي "الوزارات والجهات المختصة بتلبية احتياجات وزارة الكهرباء"، وفق ما تم إقراره خلال زيارته إلى مقر الوزارة، وأيضاً في ضوء مقررات الاجتماعات الدورية للمجلس الوزاري للطاقة.وشدد على "ضرورة العمل الجاد من أجل تحسين الإنتاج ومضاعفة الجهود فيما يخص أعمال الصيانة والنقل؛ لضمان زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصدر توجيهاً جديداً للأجهزة الأمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصدر توجيهاً جديداً للأجهزة الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).