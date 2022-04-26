تظاهرات في كندا والمانيا والنمسا وبريطانيا دعما للفلسطينيين

2022/04/26 | 18:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..نزل الالاف من المتظاهرين الى الشوارع ، الثلاثاء، في العديد من الدول الاوربية والغربية تنديدا بالاحتلال والعدوان الاسرائيلي ودعما لقضية التحرير الفلسطينية.وذكرت قناة (برس تي في) في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” المسيرات جرت في انحاء كندا والدول الاوربية ، اليوم الثلاثاء، حيث استنكر المشاركون تصعيد النظام الإسرائيلي في اعتداءاته […]

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