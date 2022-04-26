2022/04/26 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، اليوم الثلاثاء، احباط ما يسمى بغزوة رمضان في ديالى.

وقال الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عمليات الحشد الشعبي في ديالى اعدت بشكل مبكر خطة متكاملة لمواجهة ما يسمى بالغزوات خلال شهر مضان الكريم من قبل تنظيم داعش والذي اعتاد على اطلاقها في محاولة لرفع معنويات عناصره الاجرامية في معظم القواطع المحررة سواء في ديالى او غيرها من خلال زيادة زخم التعرضات النارية على اهداف امنية ومدنية".

واضاف الحسيني، ان "الحشد اعتمد على 3 عوامل مهمة وهي الجهد الاستخباري المبكر وعمليات التمشيط المفاجئة وسد الفراغات ان وجد مع بقية التشكيلات مع تشديد الإجراءات على اي مسارات برية يمكن ان تستغل في التسلل الليلي"، مشيرا الى ان "جهود الحشد المبكرة اسهمت في احباط مبكر لـ90% من غزوات داعش في جميع القواطع وما يحدث الان هي مجرد تعرضات باسلحة القنص عن بعد ثم تفر العناصر الاجرامية بعدما تدرك بان اختراق الدفاعات امر مستحيل".

ولفت الى ان "جميع الهجمات الاخيرة لداعش لم تؤدي الى اي اصابات في صفوف الحشد الشعبي".

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