2022/04/26 | 18:57 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة الأنبار تصادق على تصاميم مجمع اليرموك: مئات الوحدات السكنية الحديثة في عامرية الصمود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/26 | 18:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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