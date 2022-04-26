في قضية الطائرات الـ50.. إيرباص

2022/04/26 | 18:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ايرباص في بيان إنّها "راضية بقرار المحكمة المعترف بموقف ايرباص القاضي بأنّ التعاون الشفاف والموثوق به ضروري في قطاعنا".

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