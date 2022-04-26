2 تريليون دولار في 2021.. تسجيل أعلى رقم قياسي للإنفاق العسكري العالمي

2022/04/26 | 19:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير حول تجارة الأسلحة في العالم أن الإنفاق العسكري العالمي تجاوز تريليوني دولار أمريكي لأول مرة، ليصل إلى 2113 مليار دولار في عام 2021.

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