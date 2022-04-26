2022/04/26 | 19:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، على ان ملف مخيم الهول يمثل قلقا حقيقيا للعراق، فيما اشار الى اهمية الاستمرار بالضغط على داعش وملاحقته.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الاعرجي استقبل، بمكتبه، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط، دانا سترول، والوفد المرافق لها، بحضور السفير […]

ظهرت المقالة الاعرجي: ملف مخيم الهول يمثل قلقا حقيقيا للعراق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي: ملف مخيم الهول يمثل قلقا حقيقيا للعراق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي: ملف مخيم الهول يمثل قلقا حقيقيا للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).