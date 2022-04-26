2022/04/26 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء، موعد إمكانية رؤية هلال العيد في العراق.

وقال عطية في منشور له على الفيس بوك تابعته (بغداد اليوم) إن "لحظة اقتران القمر بالشمس ( المحاق المركزي) ستكون في تمام الساعة 11:28 مساء يوم 30/4 بتوقيت العراق، أي بعد غروب الشمس، مما يعني أنه لن يكون هناك هلال لرؤيته.



وبالتالي، فإن الدول بشكل مؤكد ستعلن تعذر رؤية هلال شوال، وسيعلن العيد يوم الاثنين أول شوال 1443هـ (الموافق 2 مايو/أيار) اعتمادا على الرؤية بالتلسكوب او اكمال العدة".

وأضاف "يعني هذا ان من يتبع رؤية الهلال بالتلسكوب فمن السهولة رؤيته بالتلسكوب مساء يوم 1/5 وبذلك فان العيد سيحل علينا يوم الاثنين 2/5".

وتابع "من يتبع الرؤية بالعين المجردة ، (فيبدو من الصعوبة) رؤية الهلال بالعين مساء يوم 1/ 5 وممكن رؤيته بالعين المجردة مساء يوم 2/5 وبذلك سيعلن العيد يوم 3/5 ( ان لم تتم رؤيته بالعين المجردة في بعض دول المغرب العربي يوم 1/5)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي يتوقع أول أيام عيد الفطر في العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي يتوقع أول أيام عيد الفطر في العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).