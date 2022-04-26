لماذا نقد الإسلام وليس الاديان الأخرى؟ - عذري مازغ

2022/04/26 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ في الفضاءات المفترضة غالبا ما يطرح هذا السؤال: لماذا العلماني واللاديني دائما يتعاطف مع المسيحية وينتقد الاسلام؟ والإشكال في كل هذا هو وحتى لو كان العلماني هذا موضوعيا يلتزم بنفس المسافة من الأديان سيبقى نفس السؤال مطروحا لاعتبارات خاصة بالمجتمعات في المشرق وشمال إفريقيا لسبب هو ان الدين في هذه المجتمعات يدخل في نمطية الحياة الاجتماعية باعتباره عامل يدخل في بنية هذه المجتمعات ويؤطر حتى تلك التفاصي ......





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