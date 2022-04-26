هزائم السلفية - أحمد عصيد

2022/04/26 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_عصيد صار من القواعد الثابتة التي أكدتها الأحداث المتعاقبة أن كل ما يهاجمه دعاة التطرف السلفي يصبح أكثر شيوعا وتتوفر له كل حظوظ النجاح والتوفيق، وانطلاقا من هذه القناعة نبشر "الشيخات" وكل الفنانات المغربيات بمزيد من النجاح مستقبلا، وإليكم الأدلة:ـ انطلقوا في برنامج عملهم الدعوي منذ عقود بمهاجمة بيع الخمور والتحريض على الحانات فتزايدت أعدادُها، حتى صارت مداخيل الدولة من ضرائبها رقما كبيرا تُعول عليه ......





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