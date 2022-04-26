رئيس الأركان الأمريكي يرد على تصريحات لافروف عن خطر نشوب حرب نووية

2022/04/26 | 19:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي، في مقابلة مع CNN، الثلاثاء، أن تهديد أي مسؤول كبير في دولة نووية بالسلاح النووي أمر "غير مسؤول تماما"، وذلك ردا على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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