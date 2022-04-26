2022/04/26 | 19:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0XvgFcfr8Us

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زعيم #كوريا_الشمالية #كيم_جونغ يستعرض صواريخه الباليستية العابرة للقارات) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زعيم #كوريا_الشمالية #كيم_جونغ يستعرض صواريخه الباليستية العابرة للقارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).