2022/04/26 | 19:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهالي الموصل يعانون تأخر صرف مستحقاتهم المالية لعدم إقرار الموازنة والروتين الحكومي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: jJxVQ41zKqE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهالي الموصل يعانون تأخر صرف مستحقاتهم المالية لعدم إقرار الموازنة والروتين الحكومي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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