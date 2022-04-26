البنك الدولي: أسعار السلع الأساسية ستبقى مرتفعة حتى نهاية 2024

2022/04/26 | 19:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… حذر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، من أن أسعار الأغذية والطاقة التي ارتفعت بقوة بسبب الحرب في أوكرانيا قد تظل مرتفعة لسنوات، أقله حتى نهاية 2024.وقال البنك في تقرير إن “الحرب في أوكرانيا تسببت بصدمة كبيرة في أسواق السلع الأساسية وغيرت نمط التجارة والإنتاج والاستهلاك في العالم”، مشيرا إلى أن “الأسعار ستظل عند […]

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