الأعرجي: مخيم الهول مصدر خطر حقيقي

2022/04/26 | 19:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن مخيم الهول مصدر خطر حقيقي.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط، دانا سترول، والوفد المرافق لها، بحضور السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر".وأضاف، أن "اللقاء شهد بحث عدة ملفات تتعلق بمكافحة الإرهاب واستمرار الدعم الدولي المقدم للعراق، إضافة إلى بحث ملف مخيم الهول الحدودي وتطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية".وشدد الأعرجي، بحسب البيان، "على أهمية الاستمرار بالضغط على داعش وملاحقته، لأنه مازال يشكل خطرا حقيقيا على المنطقة والعالم"، مشيرا إلى أن "مخيم الهول هو مصدر خطر حقيقي، وأن هذا الملف يمثل قلقا حقيقيا للعراق".وأكد الأعرجي، أن "العراق يأمل أن يكون هناك حل للأزمة الأوكرانية - الروسية، وأن لا يتأثر العراق والشرق الأوسط بتداعيات هذه الأزمة". من جانبها أعربت سترول، عن "التزام الولايات المتحدة بدعم العراق ودعم القوات العراقية والالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي ومخرجاتها"، مشيرة الى أن "هذا بدا واضحا من خلال تحول قوة المهام المشتركة إلى مهمة تمكين ومشورة ومساعدة للجانب العراقي، مؤكدة أهمية تسليم الإرهابيين في مخيم الهول إلى دولهم ومحاكمتهم في بلدانهم".وبينت أن "الولايات المتحدة ستدعم هذا التوجه في مؤتمر مكافحة داعش الذي سيعقد في المغرب".

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