على خلاف التصريحات.. التنسيقي: سعي لتوافق عام لاختيار رئيسي الجمهورية والوزراء

2022/04/26 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، السعي لتوافق عام لاختيار رئيس الجمهورية ووزراء العراق.

وتوقع عضو مجلس النواب عن الإطار التنسيقي، احمد طه، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إلى "الوصول لتوافق قريب بين القوى الشيعية"، لافتا إلى "التوجه لتوافق شيعي لتشكيل الحكومة والكتلة الاكبر".

وأضاف طه، ان "القوى السياسية التي ستدار بها الحكومة هي ضمن الاولويات التي سيتم الاتفاق عليها بمسألة برنامج عمل الحكومة المقبلة وهذا مايجري العمل عليه إضافة إلى اننا نسعى لان يتوافق الكرد فيما بينهم لغرض اختيار رئيس الجمهورية من قبلهم".

وتابع، أن "الانشقاقات بين البيوتات ليس من مصلحة احد، وعليه نحن نسعى لتوافق سياسي عام يجمع كل القوى السياسية لغرض اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".

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