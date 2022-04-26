مع من سيتحاور؟.. عن مغزى وتوقيت دعوة السيسي المفاجئة

2022/04/26 | 20:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حوار نادر مع الإعلاميين، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن إطلاق حوار سياسي شامل تحتاجه البلاد، ما أثار التساؤلات عن التوقيت والأسباب وإن كان سيمثل فيه الجميع، خاصة أنه جاء بعد سنوات من المطالبة به.

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