إصابة نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بفيروس كورونا

2022/04/26 | 20:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، عن إصابة كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفيروس كورونا المستجد.

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