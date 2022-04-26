قيادي في الفتح: جزء من الخروقات الاخيرة مرتبط بـ” شينوك الامريكية”

2022/04/26 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الثلاثاء، بان جزء من الخروقات الاخيرة في البلاد مرتبط بشينوك الامريكية.وقال عبد الهادي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “طائرات شينوك الامريكية تحلق في الاجواء العراقية وهي تنتقل الى سوريا ومناطق اخرى دون اي تفتيش لما تحمله وسط علامات استفهام عن تحركاتها خاصة وانها تجري […]

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