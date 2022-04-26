العثور على وكر لداعش غربي الحضر

2022/04/26 | 20:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني =============== قيادة القوات البرية : فرقة المشاة 20 تعثر على وكر لداعش غربي الحضر =================== نفذت قوة من لواء المشاة الثالث والاربعون في الفرقة العشرون ضمن قيادة القوات البرية عملية بحث وتفتيش في المناطق الصحراوية غربي قضاء الحضر، عثرت خلالها على وكر لعصابات داعش الارهابي يحتوي ملابس ومواد غذائية، كما عثرت ايضاً […]

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