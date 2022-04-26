مجلس أمن الإقليم يعلن إحباط مخطط إرهابي لحزب العمال

2022/04/26 | 20:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل- واع- ايفان ناصرأعلن مجلس أمن إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط إرهابي لحزب العمال الكردستاني.وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قوات من امن الاقليم تمكنت من احباط مخطط لحزب العمال الكردستاني لتنفيذ عمليات ارهابية في كردستان"، مبينا أن "القوة ضبطت كمية كبيرة من المواد المتفجرة في محافظة دهوك".وأضاف أنه "تم ضبط ملابس عسكرية والعثور على طن واحد من مادة تي ان تي و10 صواريخ مضادة للدبابات و23 طائرة دورن الهجومية و1200 قناع مضاد للغاز و365 سلاح كلاشنكوف".وأكد المجلس أنه "من خلال التحقيقات تبين أن المتهم يونس احمد قاسم سليمان الذي اعتقل خلال العملية، تسلم عن طريق احد المسؤولين العسكريين في وحدات حماية الشعب (البيبگة) ويدعى رودي حسين، هذه الاسلحة لايصالها الى عناصر حزب العمال الكردستاني لتنفيذ عملياتهم بكردستان".

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