الموارد المائية: انخفاض مستوى المياه في دجلة لا يؤثر على الثروة السمكية

2022/04/26 | 21:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفاض المياه في نهر دجلة بلغ من 10 الى 15 سم.

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