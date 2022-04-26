بأوراق رسمية وبناءات حضارية 350 عائلة تحول أكوام النفايات دون أرزاقهم!.. الحكاية الكاملة لصراع المسؤولين مع أفران باب الآغا (تقرير)

2022/04/26 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد ان عجزت الحكومة المحلية والجهات المعنية في العاصمة بغداد من توفير المشاريع الاستثمارية التجارية باتت هي الأخرى يدا لأغلاق تلك المشاريع للقطاع الخاص بسبب المتسلطين من الأحزاب.

وما ان لاقى مشروع مخابز باب الاغا نجاحا كبيرا ومشروع تجاريا حضاري وتوفير فرص عملا لأكثر من 400 شخصا الا ان ايدي المتسلطين ابت الا ان تهدم الصرح الحضاري التجاري بإغلاقه تحت ذريعة حماية المواطنين.

تفاصيل اكثر في ضوء التقرير التالي:

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