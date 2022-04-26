مناقشة متطلبات إطلاق منصة التسجيل الإلكتروني لمشروع الضمان الصحي

2022/04/26 | 21:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث مركز البيانات الوطني، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي هيئة الضمان الصحي في وزارة الصحة آليات إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بمشروع نظام الضمان الصحي في العراق.وأكد عضو الفريق الاستشاري للجنة الحكومة الإلكترونية، حسام محمد جابر، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر مركز […]

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